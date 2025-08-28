“Aqua” di Paolo Asti oggi a Villa Cuturi

Prosegue con successo la rassegna culturale “Biblioteca Fuori Porta”, promossa dall’amministrazione comunale di Massa. E oggi, alle 21,30, il suggestivo giardino di Villa Cuturi a Marina di Massa ospiterà Paolo Asti, autore del romanzo d’esordio “Aqua / Ventuno giorni con l’acqua alla gola” (Sagep Editori). Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Massa Francesco Persiani, sarà Federica Pucci a dialogare con l’autore.

Ha scritto nella sua prefazione Francesco Maria Del Vigo vice direttore de Il Giornale: "Aqua è un romanzo agile e avvincente che intreccia, con notevole sapienza, i fili della fiction e dell’immaginazione con quelli della storia del nostro Paese. Una storia che in taluni casi tocca così fortemente i tasti della narrazione romanzesca, da intrecciarsi perfettamente con i personaggi creati dalla penna di Paolo Asti". Il risultato di questo lavoro di tessitura tra due diverse realtà è un tappeto narrativo convincente e sorprendente in cui tutto è talmente verosimile da sembrare vero.

Con un linguaggio incalzante, ritmato, sincopato come il jazz newyorchese che tanto ama, Asti racconta una storia in bilico tra l’amore e il mistero, il tutto insaporito da quegli elementi di spy story che conferiscono un incredibile sapore internazionale a tutti gli accadimenti.