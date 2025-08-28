Allarme in via Bertoloni: "Diventa un campo rom"

Da tempo scrivono alla sindaca per avere ordine nei posteggi di Marina. Chiedono che si intervenga sui camper che sostano abusivi e sulle auto lasciate senza assicurazione. Insomma si chiede che vengano eliminate le transenne e che vengano rimossi mezzi in sosta vietata. In particolare si parla dell’area di sosta di via Bertoloni.

A nome di un gruppo di marinelli interviene Carla Consonni che dopo essere stata ricevuta da Serena Arrighi e dalla vice Roberta Crudeli sottolinea, in una lettera inviata anche al governatore Eugenio Giani, che non servono scuse "per accorgersi che un camper è più grande dello stallo e che i marciapiedi servono per far camminare i pedoni e non per essere occupato da ciò che circonda un camper. Tanto che Nausicaa addetta alla manutenzione del verde non può intervenire in quanto impossibilitata all’accedere a quei posteggi".

Definisce poi personali interpretazioni le letture della legge addotte da Arrighi, secondo cui le auto sprovviste di assicurazione non siano da rimuovere e portare in un deposito giudiziario, ma siano da lasciare in strada attendendo un generico iter". Addirittura Consonni sostiene che queste aree comincino ad avere le caratteristiche di un campo rom: "luoghi cui non si può accedere per la pulizia, auto in sosta che non potrebbero esserci, sporcizia diffusa, uso improprio di aree pubbliche e interpretazioni della legge a favore di chi non la rispetta. Sarebbe interessante vedere sino a che punto vorrà andare avanti nel deturpare la nostra città. Per non voler destinare alcuna area ai camper, si autorizza quindi la sosta non disciplinata".