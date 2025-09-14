Addio a Luciana. Il dolore della famiglia

Lutto nella famiglia Vannucci per la scomparsa dell’amata Luciana. La donna si è spenta nei giorni scorsi al Noa all’età di 71 anni. I funerali si svolgeranno domani a partire dalle 10 dall’obitorio dell’ospedale delle Apuane, per raggiungere il cimitero cittadino, ma per chi volesse salutare per l’ultima volta la cara Luciana lo può fare anche nella giornata di oggi nella camera mortuaria del Noa aperta fino a sera.

Ad annunciare la scomparsa dell’amata è stato il fratello, il professor Paolo Vannucci, noto politico dell’estrema sinistra, che la ricorda per il suo animo gentile e riservato. Luciana era un’appassionata di musica, conosceva tutte le canzoni italiane e straniere a partire dagli anni Ottanta ed era super affezionata ai suoi gatti.

Se n’è andata precocemente a causa di una malattia che non le ha dato scampo, ma tutta la sua vita è stata contrassegnata dalla malattia, anche se fino a due mesi fa nonostante le cagionevoli condizioni di salute riusciva a fare una vita normale, circondata dall’amore dei suoi cari, a cominciare dagli amati pelosi.

Gli amici si stringono attorno al lutto della famiglia di Paolo Vannucci distrutta. Alla famiglia le condoglianze della redazione della Nazione.