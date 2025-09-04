Addio a Giuliano Lucetti. Fu l’anima dei Dem

Lutto nel Pd e in città per la scomparsa di Giuliano Lucetti, volto noto del partito che ha contribuito a costruire Ca’ Michele. Lucetti aveva 76 anni e si è spento dopo una veloce malattia. Lucetti è stato un iscritto storico e negli ultimi anni era passato alla sezione di Carrara centro, da sempre militante è stato un compagno di tante battaglie. Lascia la moglie e il figlio Filippo. Dopo un periodo lavorativo alla Cassa di risparmio di Carrara aveva deciso di mettersi in proprio diventando un imprenditore di successo nel campo edile con la ditta ‘Edilcittà’, ma anche in quello immobiliare. Per conto del Pd per anni ha seduto nel consiglio di amministrazione di Area Spa. È stato un grande amico di Filippo Nardi, per oltre trent’anni alla guida della Porto spa. Appassionato di politica e della vita cittadina, Lucetti era sempre attento agli eventi di attualità e ha sempre contribuito al dibattito intellettuale del Partito democratico. Tutti lo ricordano per la sua passione politica e per l’impegno che metteva in tutto quello che faceva. "Un amico e un militante appassionato - con queste parole lo ricorda il capogruppo del Pd in consiglio comunale Gian Maria Nardi -, una persona appassionata e competente e sempre in prima linea. Pe noi è una grande perdita".

Appassionato anche il ricordo di Adelmo Della Zoppa, che ha lavorato con lui ai tempi di Area. "Giuliano era un amico e una persona eccezionale sotto ogni punto di vista - dice Della Zoppa -, abbiamo fatto tante battaglie insieme. Giuliano era una persona corretta e dove riusciva dava una mano a tutti. Lo ricordo con affetto e stima". Tante le manifestazioni d’affetto giunte alla famiglia. Fra queste quella di via Groppini: "Il Pd di Carrara e quello provinciale si stringono alla famiglia. Fondatore del Partito Democratico non ha mai fatto mancare negli anni la sua presenza né l’ impegno mettendo a disposizione le sue innumerevoli capacità per la nostra comunità politica. Di lui ci mancherà la passione che lo ha reso protagonista di tanti momenti rilevanti per il nostro partito. Ciao Giuliano". Immediato anche il cordoglio del circolo Pd Carrara centro che lo ricorda nella sua attenta e costruttiva partecipazione alla vita del partito. Nei prossimi giorni sarà fissata la data per i funerali.