Sangue fuori dal supermercato, accoltellato un uomo

Marina di Massa, 24 giugno 2025 – Caos e sconcerto nel pomeriggio di lunedì 23 giugno a Marina di Massa. Un uomo è stato è accoltellato davanti al supermercato Carrefour di via Pisa. È successo intorno alle 17.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore avrebbe colpito con alcuni fendenti di una grossa lama l’uomo che si trovava in macchina. Il ferito è sceso dall’auto ed è entrato dentro al supermercato per sfuggire alla furia del suo aggressore.

Le urla hanno richiamato tantissime persone che hanno lanciato l’allarme al 112. Prima dell’intervento delle ambulanze e dei carabinieri l’uomo è stato soccorso dentro al supermercato.

Sul posto poi sono arrivati, oltre agli uomini dell’Arma, un’automedica e un’ambulanza della Misericordia San Francesco di Massa.

L’uomo è stato poi portato in ospedale in codice giallo, quindi non in gravissime condizioni.

L’aggressore, un uomo sui cinquant’anni, dopo aver tentato in un primo momento la fuga è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma per le indagini e l’interrogatorio di rito.