La lite nel sangue. Giovane accoltellato da un coetaneo

Una lite, presumibilmente per futili motivi, da quanto abbiamo appreso. Ma finita a coltellate. Un 17enne di Volterra è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Livorno dopo essere stato raggiunto la notte scorsa da quattro fendenti, durante un alterco con un coetaneo. Il fatto è avvenuto nel centro della città etrusca. L’aggressore sarebbe un 17enne di origini straniere residente a Pomarance, che è stato arrestato per tentato omicidio e ora si trova ai domiciliari nella sua abitazione. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia che però mantengono il massimo riserbo. Stando, appunto, a quanto si è appreso il ferito, pur se in gravi condizioni, non correrebbe pericolo di vita. I contorni della vicenda restano ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione il diciassettenne di Volterra sarebbe stato raggiunto da quattro coltellate, uno dei quali vicino a un polmone tanto che i medici dell’ospedale volterrano ne hanno ordinato l’immediato trasferimento a Livorno dove il ragazzo è stato operato, e successivamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove i medici si sono riservata la prognosi.

La lite – secondo una prima ricostruzione degli accadimenti della notte scorsa – sarebbe scoppiata per futili motivi intorno all’una in via di Sotto, con il 17enne di Volterra che sarebbe stato visto fuggire verso Porta Fiorentina e che si sarebbe accasciato di fronte a un locale in via Lungo le mura: qui il personale dell’attività commerciale, che era in fase di chiusura del negozio, ha chiamato il 118 dando il via alla macchina dei soccorsi che si è messa subito in moto.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei militari dell’Arma per fare piena chiarezza sulle circostanze che hanno dato vita alla discussione e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.