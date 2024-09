Matrimonio Buffon-D’Amico, il giorno del sì. Tanti volti del calcio e dello spettacolo ospiti a Lucca

Lucca, 28 settembre 2024 – E’ il giorno del sì tra l’ex portiere della Juventus e della nazionale, Gianluigi Buffon, e la nota giornalista tv Ilaria D’Amico. I due si sposano nella splendida cornice di Villa Oliva, a San Pancrazio sulle colline lucchesi, dove sarà l’amica Francesca Fogar, scrittrice, giornalista, conduttrice e autrice televisiva a celebrare il matrimonio con rito civile, in un’atmosfera riservata a pochi intimi. L’evento proseguirà poi domenica 29: una grande festa per gli amici in una location con vista mare a Forte dei Marmi.

LA COPPIA Ilaria d’Amico con Gigi Buffon

Tantissimi volti noti del calcio, dall’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ad Andrea Agnelli, fino ad arrivare al commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti. Ma tra gli invitati ci sono anche molti volti del cinema e della tv, tra cui l’attrice Monica Bellucci.