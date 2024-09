Gigi Buffon e Ilaria D'Amico: ora c’è la data ufficiale del matrimonio in Toscana

Lucca, 21 settembre 2024 – Ora c’è la data ufficiale: sabato 28 settembre l’ex portierone della Nazionale Gigi Buffon e la giornalista e conduttrice televisiva Ilaria D’Amico si sposeranno. L’evento proseguirà anche domenica 29. La notizia dell’ufficialità delle nozze era stata data a luglio quando erano state affisse le pubblicazioni sull’albo pretorio del Comune di Carrara, dove Buffon è nato, e su quello di Lucca, città che la coppia ha scelto per celebrare il matrimonio.

La cerimonia sarà celebrata in municipio il 28 settembre in un’atmosfera riservata a pochi intimi, dopo seguirà una festa con un ristretto gruppo di amici e familiari. Sarà Francesca Fogar, scrittrice, giornalista, conduttrice televisiva e autrice televisiva a celebrare il matrimonio.

La domenica, invece, è stato organizzato un evento a Forte dei Marmi: un brunch in una location con vista sul mare. Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono una coppia dal 2013. L’anno scorso l’ex portiere si era dichiarato pronto a sposare la compagna a giugno del 2024. "Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso" aveva dichiarato Buffon al Corriere della Sera aggiungendo che "sono dieci anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante".