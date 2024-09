Tutto pronto per le nozze Buffon-D’Amico

Dopo annunci e rumors andati avanti per tutta l’estate, adesso sono ufficiali data e location delle nozze fra l’ex portierone della Nazionale Gigi Buffon e la giornalista e conduttrice televisiva Ilaria D’Amico (insieme nella foto). La cerimonia nuziale si terrà domani pomeriggio nella splendida Villa Oliva, a San Pancrazio sulle colline lucchesi, dove sarà l’amica Francesca Fogar, scrittrice, giornalista, conduttrice e autrice televisiva a celebrare il matrimonio con rito civile, in un’atmosfera riservata a pochi intimi. L’evento proseguirà poi domenica 29: una grande festa per gli amici in una location con vista mare a Forte dei Marmi.

La notizia delle future nozze della coppia, che convive felicemente da oltre dieci anni, era trapelata a luglio quando erano state affisse le pubblicazioni sull’albo pretorio del Comune di Carrara, dove Buffon è nato, e su quello di Lucca, città scelta per celebrare il matrimonio. Villa Oliva, dimora cinquecentesca circondata da uno splendido giardino, è infatti una delle otto ville storiche che aderiscono al progetto "Sì... in villa" del Comune di Lucca. Vi si possono celebrare matrimoni con rito civile, magari affidati come in questo caso un amico della coppia, ma sempre sotto la supervisione di un funzionario comunale che presenzia e certifica la regolarità formale dell’atto. L’unico costo noto delle nozze Buffon-D’Amico è proprio quello per l’atto anagrafico in villa: 1250 euro da versare al Comune di Lucca. La tariffa massima, dato che gli sposi non sono residenti qui e hanno scelto di... giocare il sabato.

P.Pac.