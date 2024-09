“Sempre pronti a difendere Gigione..”. Matrimonio Buffon-D’Amico, gli auguri-video della ‘Bbc’

Lucca, 28 settembre 2024 – “Oggi come in campo, sempre pronti a difendere Giggione”. Non potevano mancare gli auguri all’ex portiere bianconero da parte del trio più amato dai tifosi juventini, quella Bbc che per anni ha eretto un muro davanti alla porta di Gigi Buffon.

Gli amici della Bbc: Barzagli, Bonucci e Chiellini

C’erano anche loro – Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini, la Bbc appunto – ad omaggiare la coppia di novelli sposi, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, in occasione del matrimonio che si è celebrato oggi, 28 settembre, a Lucca. I tre difensori, per anni, sono stati una vera e propria colonna della Juventus campione d’Italia, quella squadra che con Conte prima e Allegri poi è stata capace di vincere 9 scudetti di fila e disputare due finali di Champions League. Loro, insieme a Buffon, hanno formato una difesa quasi impossibile da penetrare e sono stati a lungo il vero punto di forza dei bianconeri, famosi soprattutto per la compattezza che riuscivano a mantenere sul terreno di gioco.

E anche a Lucca si sono presentati così, uniti e compatti, pronti a “difendere” il portiere anche nella vita. Una battuta, quella di Leonardo Bonucci, ma il legame che si era creato in campo si è inevitabilmente cementato anche quando tutti e quattro hanno appeso le scarpette al chiodo.