C’è Monica Bellucci, molto amica della sposa, al matrimonio Buffon D’Amico: la cerimonia

Lucca, 28 settembre 2024 – Si era parlato di diversi volti noti come invitati al matrimonio Buffon D’Amico. E le prime conferme arrivano. La cerimonia si svolge nel pomeriggio di sabato 28 settembre. Ed è certa la presenza dell’attrice umbra Monica Bellucci. Con lei anche il compagno, il celebre regista vsionario Tim Burton, autore, tra gli altri, di lavori come “Alice in Wonderland” e “Mercoledì” su Netflix.

Ci sarà anche lui dunque ai fiori d’arancio tra l’ex portiere di Juventus e Nazionale e attuale capo delegazione azzurra Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico, ex volto Sky, giornalista e conduttrice molto popolare. I due si sposano a coronamento di una storia che dura da undici anni. E il matrimonio sarà in Toscana, la regione di Buffon, che è di Carrara.

Due i giorni dei festeggiamenti, come si conviene ormai da tempo alle coppie vip. Un sabato dedicato alla cerimonia civile, che si svolge a Villa Oliva a San Pancrazio, nei dintorni di Lucca. Una dimora storica di grande pregio, con un giardino di diversi ettari.

E’ qui che gli sposi accolgono parenti e un ristretto gruppo di amici. Tre testimoni per lo sposo e tre per la sposa. Tra i testimoni di Ilaria D’Amico appunto anche Monica Bellucci. Le due sono amiche strette da molti anni. Un’occasione per stare insieme in una vita ricca di impegni.

Celebra la cerimonia civile Francesca Fogar, amica degli sposi, figlia del celebre esploratore Ambrogio. La cerimonia del sabato sarà seguita da un ricevimento per gli ospiti. Ma la festa vera e propria è programmata per il giorno dopo, domenica.

Da Lucca la coppia si sposterà in Versilia, in riva al mare, in una location esclusiva, dove si svolgerà appunto il ricevimento nuziale. Sono attesi diversi volti del calcio. Tra gli altri anche Marco Landucci, ex allenatore in seconda della Juventus con Massimiliano Allegri e che ha dunque lavorato per molti anni con Buffon, con il quale ha stretto un importante legame. Incerta al momento la partecipazione dello stesso Allegri.