Scarperia, Deiva Marina e San Gemini non vincono al Borgo dei Borghi: ultimi posti in classifica

Firenze, 21 aprile 2025 – Niente da fare per Scarperia, Deiva Marina e San Gemini. I tre comuni che correvano nella finale per decretare il più bel borgo d’Italia non vincono.

Ma non riescono neanche a raggiungere il podio, classificandosi nella parte bassa della classifica. Il concorso legato alla Rai è abbinato alla trasmissione Kilimangiaro su Raitre, che racconta le bellezze artistiche e naturalistiche dell’Italia.

La Toscana era campionessa in carica con Peccioli, in provincia di Pisa, che aveva vinto nel 2024. Ad aggiudcarsi la palma di Borgo dei Borghi è Militello in Val di Catania, comune siciliano. I cittadini delle tre località hanno seguito con grande interesse la trasmissione andata in onda in prima serata a Pasqua. Ma alla fine nessuna vittoria. Ecco la classifica finale. Scarperia si piazza al 14esimo posto, San Gemini al 18esimo e Deiva Marina al 19esimo.

1 Militello in Val di Catania, Sicilia; 2 Agliè, Piemonte; 3 Vignanello, Lazio; 4 Aieta, Calabria sì pezzo (revisione) 5 Maiori, Campania; 6 Lazise, Veneto; 7 Ischitella, Puglia; 8 Grado, Friuli Venezia Giulia; 9 Buggerru, Sardegna; 10 Montechiarugolo, Emilia-Romagna; 11 Corenno Plinio, Lombardia; 12 Montalbano Jonico, Basilicata; 13 Penne, Abruzzo; 14 Scarperia, Toscana; 15 Ala, Trentino-Alto Adige; 16 Sirolo, Marche; 17 Agnone, Molise; 18 San Gemini, Umbria; 19 Deiva Marina, Liguria; 20 Nus, Valle d’Aosta.