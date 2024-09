Gigi e Ilaria, l'amore trionfa: i due giorni del matrimonio D'Amico Buffon in Toscana

Forte dei Marmi, 24 settembre 2024 - E' uno dei tanti matrimoni vip del 2024 in Toscana. Ma i protagonisti sono una coppia molto amata e soprattutto molto legata alla Toscana. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si sposano. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale, attuale capo della delegazione azzurra e la conduttrice televisiva convolano a nozze. In Toscana, dove Buffon è nato e ha vissuto e dove adesso la coppia pronuncerà il suo sì. Nozze, come si può comprendere, attesissime e che si svolgeranno tra Lucca e la Versilia.