Scuola sicura, al via i lavori di messa in sicurezza del plesso Guerrazzi

Castelfranco di Sotto, 22 agosto 2025 - L'amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto ha avviato un intervento di oltre 80mila euro per la messa in sicurezza del plesso scolastico "Guerrazzi" in via Magenta. I lavori, con inizio fissato per il 29 agosto e termine previsto per il 10 settembre, hanno l'obiettivo di risolvere il problema dello "sfondellamento" dei controsoffitti, che ha messo a rischio la sicurezza di circa 500 alunni della scuola primaria e dell'infanzia. L'assessore ai lavori pubblici, Monica Ghiribelli, ha spiegato che le criticità sono emerse dopo una serie di approfondimenti voluti dalla nuova amministrazione. Questi accertamenti, eseguiti a seguito di una perizia commissionata dalla precedente giunta, hanno rilevato la necessità di intervenire su alcune porzioni dei soffitti che si erano deteriorate nel tempo. Gli interventi previsti interesseranno diversi locali del piano terra e del primo piano, dove le parti ammalorate verranno rimosse e il soffitto sarà consolidato con un sistema di placcaggi. Per la palestra, invece, è stata scelta una tecnica innovativa che prevede il montaggio di reti ultra-resistenti per consolidare la struttura di copertura. Per garantire la riapertura in tempo per l'inizio dell'anno scolastico, l'impresa edile e quella di pulizie lavoreranno in modo sincronizzato.