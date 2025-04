28 aprile, l'ultimo show di Umberto Tozzi a Firenze: poi addio ai live

Firenze, 28 aprile 2025 – La tournee mondiale in quattro continenti con cui Umberto Tozzi ha reso noto di voler dare il suo addio alle scene live fa tappa stasera a Firenze. Cinquant’anni di carriera costellati di successi e riconoscimenti, 80 milioni di dischi venduti, oltre 2000 concerti e un’ultima occasione per vivere, in versione live, la musica di Umberto Tozzi. Dopo il pienone dello scorso autunno, torna a Firenze, stavolta in versione teatrale, “L’ultima Notte Rosa - The Final Tour”, il lungo tour con cui l’artista dà l’addio alle scene. Appuntamento stasera al Teatro Verdi. Gli ultimi biglietti (posti numerati a sedere da 49 a 89 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale. Sono numerosi i record in termini di successi discografici che hanno caratterizzato la vita artistica di Tozzi, a partire da “Ti Amo”, indimenticabile brano del 1977, capace di rimanere ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l’edizione di quell’anno del Festivalbar, ha attraversato ogni confine con le sue numerose reinterpretazioni, fino ad arrivare a essere al centro di una delle scene clou della fortunata serie “La casa di carta 4”. Impossibile non citare la super hit mondiale “Gloria” – scelta per la colonna sonora del film di Martin Scorsese “The Wolf of Wall Street”, ma anche per il film cult “Flashdance” diretto da Adrian Lyne – che porta il nome di Umberto Tozzi oltreoceano grazie anche all’interpretazione di Laura Branigan nel 1982 e che si posiziona al numero uno della classifica americana, rimanendo nella Billboard Hot 100 per 36 settimane.

E ancora “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, “Dimmi di no”, “Stella Stai”, “Donna amante mia”, “Claridad” (incisa da Luis Fonsi) ed “Eva”, portata al successo in tutta l’America Latina da Ivete Sangalo. Il 1982 è l’anno in cui riceve il Golden Globe, premio ottenuto con oltre 27 milioni di copie vendute in soli 5 anni e anche l’anno in cui è nominato ai Grammy Awards con “Gloria” cantata da Laura Branigan.Dopo la vittoria del Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, nel 1988 raggiunge il terzo posto all’Eurovision Song Contest con “Gente di Mare” insieme a Raf. L’ennesimo esempio di come l’arte di Umberto Tozzi abbia da sempre scavalcato tutti i confini, geografici, temporali e soprattutto culturali, è il numero impressionante di capolavori cinematografici e serie televisive che in questi 50 anni di carriera hanno scelto le hit del cantautore come colonna sonora..Ultima in ordine di tempo, la leggendaria “Ti Amo”, che accompagna una scena cardine della nuova serie di Alfonso Cuarón con Cate Blanchett e Kevin Kline “Disclaimer – La vita perfetta ” (2024). Tra i titoli in cui le note delle hit di Tozzi entrate nella storia del cinema e della Tv impossibile non ricordare “I Nuovi Mostri” di Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola (1977), “Flashdance” di Adrian Lyne (1983), “Asterix e Obelix Missione Cleopatra” di Alain Chabat (2002), “Hostel” di Quentin Tarantino (2005), “The wolf of wall street' di Martin Scorsese (2013), “Gloria bell” di Sebastian Lelio (2018), “Tonya” di Margot Robbie (2018), “Spider man far from home ” di Jon Watts (2019) e “La casa de papel 4” di Jesus Colmenar (2020), “Supersex” di Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni (2024) e “Griselda” di Andrés Baiz (2024). Tantissime e indimenticabili le collaborazioni che negli anni Umberto Tozzi ha collezionato con grandi artisti italiani, come Mogol, Dalida, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, i Pooh, Raf, Monica Bellucci, Enrico Ruggeri e Marco Masini, e internazionali, con nomi del calibro di Anastacia, Francis Cabrel, Laura Branigan, Sergio Dalma, Howard Carpendale e tanti altri. “L’ultima Notte rosa The final tour” è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music. RTL 102.5 è radio partner delle date italiane de “L’ultima Notte rosa The final tour”. Birindelli Auto è automotive partner del tour.