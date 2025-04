Vivi Capannori 2025. Un mese per vivere, scoprire e amare il territorio con lentezza

Il turismo lento e sostenibile. Prenderà il via sabato 3 maggio l’edizione 2025 di ‘Vivi Capannori’ l’evento di promozione territoriale ideato dal Comune di Capannori con l’importante obiettivo di valorizzare il territorio attraverso forme di turismo sostenibile, autentico e partecipativo. Per 5 fine settimana, dal 3 maggio al primo giugno, Capannori diventerà un palcoscenico diffuso in cui ogni giornata sarà dedicata a un diverso tipo di turismo: culturale, naturalistico, enogastronomico, esperienziale, slow, accessibile, pet-friendly e molto altro, offrendo occasioni uniche per esplorare le tante anime di un territorio ricco di bellezza, storia e biodiversità.

‘Vivi Capannori’ dà la possibilità di partecipare ad una serie di visite di gruppo con servizio gratuito di guide turistiche, ambientali, equestri cicloturistiche ad alcuni dei luoghi più significativi e suggestivi del territorio. Sabato 3 maggio-Turismo culturale : "Il Tempo Ritrovato" – Esplorando l’eleganza senza tempo di Villa Mansi con guida turistica. Visita esclusiva a Villa Mansi e degustazione all’Agriturismo La Chiusa di Nanni. Ore 15 Visita guidata al Parco e agli interni di Villa Mansi. Ingresso ridotto 5 €. Degustazione facoltativa – da confermare al momento della prenotazione: 15 € all’ Agriturismo La Chiusa di Nanni. Ritrovo: Ingresso Villa Mansi, Segromigno in Monte. Prenotazioni: Turislucca +39 348 382 8294 | [email protected]. Domenica 4 maggio-Turismo delle Tradizioni "Erbi, Sapori e Saperi" – Passeggiata etnobotanica con Marco Pardini e guida turistica tra natura e cultura contadina. Degustazione d’olio a Palazzo Bove con il Maestro d’Olio Gabriele Bove e cena a tema al Ristoro della Fattoria di Petrognano. Ore 15 Passeggiata da Petrognano a San Gennaro, degustazione d’olio a Palazzo Bove e rientro a Petrognano. Obbligatoria prenotazione. Cena a tema facoltativa – da confermare al momento della prenotazione: 30 € al Ristoro della Fattoria di Petrognano. Ritrovo: Villa Fattoria Gambaro – Petrognano. Prenotazioni: La Giunchiglia +39 0583 34 16 12 | [email protected]. Il resto del programma è su [email protected] 0583 428588 www.capannori-terraditoscana.org dove si possono trovare tutte le informazioni.

"Si va da passeggiate etnobotaniche con degustazioni di olio alle immersioni in natura guidate da mental coach – spiega l’assessora al turismo Ilaria Carmassi - dalle visite alle ville storiche alle esperienze equestri per grandi e piccoli, dai percorsi accessibili per ogni tipo di mobilità fino agli eventi sotto le stelle con cene sostenibili. "Vivi Capannori 2025" è un mosaico di proposte capace di parlare a tutti, con linguaggi differenti ma un unico filo conduttore: la sostenibilità. C’è necessità di rallentare, ascolltare, scoprire Capannori. E’ un viaggio consapevole che unisce esperienze immersive, contatto con la natura, cultura locale e convivialità. Ogni appuntamento è pensato per offrire un’esperienza rispettosa dell’ambiente, valorizzare le comunità locali e promuovere uno stile di viaggio consapevole e rigenerante".

Massimo Stefanini