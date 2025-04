Via alla variazione di bilancio. Mutui da 520 mila euro per bosco urbano e skate park

Mutui per complessivi 520 mila euro. Di questi, 240 mila saranno necessari per l’acquisto di terreni per oltre 30 mila metri quadrati situati in contiguità con proprietà comunali nell’area vicina alla sede comunale, tra la mensa comunale, via della Piscina e via dei Colombini, dove realizzare un bosco urbano nella zona centrale di Capannori. Per finanziare la piantumazione su questi terreni il Comune parteciperà ad un bando della Regione dedicato a progetti da realizzare nelle aree urbane e periurbane nei Comuni che presentano maggiore criticità in relazione ai livelli di qualità dell’aria, per l’implementazione delle infrastrutture verdi e interventi per la tutela della natura e della biodiversità.

Altri 280 mila euro, invece, per la realizzazione di uno Skate Park nell’area situata tra la piscina e la Cittadella dello sport, una struttura coperta, ma non chiusa destinata a divenire centro di aggregazione per sportivi e mondo giovanile. Sono questi due lavori pubblici l’oggetto della variazione di bilancio approvata nell’ultima seduta di consiglio comunale. "E’ nostra intenzione – dichiara l’assessora al bilancio Silvana Pisani (foto) - cogliere l’importante opportunità data dal bando regionale per il finanziamento di piantumazioni nei Comuni dove sono presenti maggiori criticità in relazione alla qualità dell’aria che vengono concessi solo se questi sono di proprietà comunale, perché riteniamo che creare un polmone verde in un‘area centrale sia ok". La variazione inserisce nel bilancio 2025 una serie di stanziamenti al titolo IV dell’entrata a totale copertura di spese di investimento per complessivi 4.932.852,43 euro. Finanziamenti statali a seguito di eventi meteo dell’ottobre-novembre 2023 ed altri provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La delibera relativa alla variazione dello strumento contabile, è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza e i voti contrari dell’opposizione, mentre la delibera relativa all’acquisto dei terreni per la realizzazione del bosco urbano ha visto i voti favorevoli della maggioranza, i voti contrari dei consiglieri Domenico Caruso (Lega), Bruno Zappia (Capannori Cambia) e l’astensione di Fratelli d’Italia e del consigliere Paolo Rontani (Capannori Cambia).

Massimo Stefanini