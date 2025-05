Valentina Tolomei, la lettera dei compagni di classe. “Dacci la forza di andare avanti, stellina”

Lucca, 26 maggio 2025 – La morte di una giovane piena di talenti e vitalità è una tragedia che colpisce prima di tutto la famiglia, ma anche i suoi coetanei: compagni di scuola, gioventù, di cammino. Oggi quei ragazzi e quelle ragazze, che con Valentina Tolomei condividevano le ore di lezione, le risate, le preoccupazioni di quell’età, si trovano a dover affrontare un dolore più grande di loro. Lo fanno però con amore e grande coraggio. Indossando tutti una maglia con scritto “Tina 25”, scrivendo una lettera, riportata dal Tg1 nell’edizione serale.

"Oggi per noi essere qui e fare questo discorso è tutt'altro che facile, non abbiamo le parole per quanto accaduto, ma sentiamo che è nostro dovere farlo per ricordare la nostra amata Valentina". Comincia così il messaggio della 3 D del liceo delle scienze umane Paladini per la loro amica, travolta e uccisa sulla via Romana a Capannori mentre tornava a casa in motorino.

“Valentina amava la vita in tutte le sue forme e qualunque cosa capitasse lei non perdeva il suo bellissimo sorriso, mai. La nostra Vale – continuano – era l'anima della classe, emanava luce e gioia anche solo quando metteva piede in classe la mattina appena arrivata. Dopo il buongiorno, non mancavano mai, da parte sua, abbraccioni e baci, che ti scaldavano il cuore di prima mattina. Era lei che ci faceva ridere, quando portava le sue mille merende che mangiava a tutte le ore, quando scriveva le sue canzoni e ce le faceva ascoltare, quando aveva il singhiozzo e per nasconderlo si nascondeva con una mano ridendo. La nostra Vale non aveva paura di dire la sua, quando c'erano le assemblee di classe lei era sempre in prima linea nel proporre la propria idea. La nostra Vale era una ragazza piena di sogni, piena di piani per il suo futuro, sogni che sono stati distrutti nel giro di un soffio di vento. Noi continueremo a sognare, a cantare e a sorridere per te. Quando canteremo una canzone, tu la canterai insieme a noi, ne siamo sicuri. Vale, nostra stellina, ora ci devi guidare, ci devi dare la forza di andare avanti, la forza di tornare un giorno a sorridere come era tuo solito. Ti ringraziamo per gli anni meravigliosi passati insieme e per tutta la gioia che hai portato nei nostri cuori. Ti vogliamo tanto bene Vale e te ne vorremo per sempre. Riposa in Pace, piccolo angioletto. La tua 3D, per sempre”.