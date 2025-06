Unione Comuni. Tirocinio formativo

L’Unione Comuni Garfagnana ha indetto una selezione pubblica per effettuare un tirocinio formativo non curriculare presso l’Ente a Castelnuovo, nell’ambito dei progetti regionali "Giovani Sì". Il bando è rivolto ai giovani, di età non superiore ai 30 anni, residenti in uno dei Comuni che compongono l’Unione. Tra i requisiti principali quello di essere inoccupati e/o disoccupati, iscritti presso il Centro per l’Impiego e in possesso almeno del diploma di scuola superiore. A termine verrà predisposta una graduatoria.

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il giorno 4 luglio prossimo direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione Comuni Garfagnana in via Vittorio Emanuele n. 9 a Castelnuovo oppure tramite spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Unione Comuni Garfagnana, via Vittorio Emanuele 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana.

La durata del tirocinio è di sei mesi, con possibilità di proroga. È prevista una presenza di 30 ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze dell’ufficio. Il tutore del tirocinante sarà individuato nell’ambito dell’area servizio presso il quale sarà svolto il tirocinio.

Al tirocinante è corrisposto un rimborso mensile di 600 euro lordi.

Dino Magistrelli