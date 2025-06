Nasce il progetto Opp.la. La fragilità non è un limite

Un percorso gratuito per favorire l’inserimento lavorativo di persone disoccupate o in occupate in condizioni di fragilità residenti sul territorio regionale, dagli ex detenuti a chi è già in carico ai servizi socio-sanitari, dai minori non accompagnati ai richiedenti asilo.

Sono già attive la candidature per partecipare al nuovo progetto ‘Opportunità lavoro’ (Opp.la) e costruire competenze e capacità ‘su misura’ spendibili a livello occupazionale, attraverso corsi di formazione, tirocini e laboratori pratici calibrati sulle caratteristiche della persona che ne farà richiesta. L’avviso è già pubblicato sui siti dell’Azienda Usl Toscana nord ovest - nella sezione bandi e concorsi – e dei Comuni della Piana di Lucca, e rimarrà attivo fino al 2027, ovvero fino alla fine del progetto finanziato con 1,7 milioni di euro dal Fondo sociale europeo attraverso la Regione Toscana.

Sono circa 250 i posti disponibili, ma ogni due mesi una commissione si riunirà per stilare fin da subito la lista degli ammessi – la prima sarà pubblicata il 25 luglio – in modo tale che le persone idonee possano iniziare fin da subito il loro percorso di formazione, elaborato attraverso colloqui individuali con un team di professionisti. Per la partecipazione ai tirocini è previsto un corrispettivo economico, e in alcuni casi un sostegno per l’autonomia abitativa.

"Non è la prima volta che lavoriamo insieme ai servizi sociali dei Comuni della zona distretto della Piana, al Centro per l’impiego e agli enti del terzo settore – ha ricordato la direttrice Eluisa Lo Presti – È un modello che funziona, già sperimentato con altre progettazioni, che ci permette di lavorare in équipe per migliorare e ampliare sempre di più il raggio di azione. Uno degli obiettivi, una volta finito il triennio di ‘Opp.la’ è di arrivare a creare un servizio integrato di inclusione lavorativa, proprio per dare sistematicità e supporto alle persone che faticano a trovare un’occupazione stabile".

Tra le lacune emerse in passato, come ricordato dal responsabile del Centro per l’impiego Giuseppe Fanucchi, c’è infatti la difficoltà per le persone ‘formate’ a inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro.

Informazioni a [email protected] oppure alla Cittadella della salute il lunedì e il giovedì 9-12 e mercoledì 14-17.

Jessica Quilici