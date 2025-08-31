"Una giornata a tutto sport". Conto alla rovescia per Altopascio

Manca sempre meno all’Open Sport 2025, la giornata dedicata allo sport e alla collettività che sabato 6 settembre animerà Altopascio. Dalle 16 alle 23, il piazzale e il parco Aldo Moro, insieme al parco delle Mura castellane, diventeranno il palcoscenico di un evento pensato per ogni età, con prove sportive, esibizioni, tornei, giochi all’aperto, street food e intrattenimento. L’ingresso è gratuito.

La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale, vuole promuovere lo sport come occasione di inclusione e partecipazione, offrendo alle associazioni del territorio la possibilità di presentarsi e mettendo i cittadini nelle condizioni di provare discipline diverse. Durante l’intera giornata sarà infatti possibile cimentarsi in tornei e assistere a dimostrazioni.

Il programma. La giornata prende il via alle 16 con le attività generali, che proseguiranno senza sosta fino alle 23 tra prove sportive, dimostrazioni e tornei. Alle 17, al Laghetto del Valico, è in programma la gara di pesca (il ritrovo è alle 16). Sul palco principale in piazza Aldo Moro, alle 18.30, spazio al “Quizzone sportivo”, con la partecipazione dei delegati delle associazioni, mentre alle 19.15 si terrà la premiazione speciale al merito sportivo per le associazioni presenti, per gli atleti che hanno ottenuto risultati importanti durante l’anno e per Stefano Gori, con un particolare riconoscimento. A seguire, alle 19.30, i saluti istituzionali e la cerimonia di premiazione dei meriti sportivi, con il ringraziamento e il riconoscimento a tutte le associazioni presenti. La serata continuerà con le esibizioni sul palco: alle 20.30 la Polisportiva Virtus Orentano, alle 20.45 il Centro Wellness con la scuola di karate, alle 21 la Soul Dance ASD, alle 21.15 la ASD Kin Sori Taekwondo, alle 21.30 ASD Just Believe, alle 21.45 ASD OlympiaGym, alle 22 la ASD L’Acquario con il pattinaggio freestyle e, infine, alle 22.15 Bailamos – Sportiva Marginone.

Nell’area dell’Open Sport 2025 sarà possibile cenare, grazie alla presenza di banchi di street food con Le delizie di Jack, Black Angus e Birreria TopTa.

Protagoniste assolute saranno le associazioni sportive del territorio: ASD Sport Toscana Calcio Balilla, Dragon Fighter Team Altopascio, Arcieri della Real Villa, Porcari Volley, Academy Tau, ASD Kin Sori Taekwondo, Freestyle Tennis Padel Valico 1974, US Marginone Ciclismo, US Montecarlo Ciclismo, ASD OlympiaGym, Ginnastica Wellness Scuola di Karate, ASD Ping Pong Altopascio, Polisportiva Virtus Orentano, ASD Panda Baskin Altopascio, NBA Basket Altopascio, Soul Dance ASD, Toscana Dodgeball ASD, ASD Antica Scherma, ASD L’Acquario Pattinaggio Freestyle, Sportiva Marginone Bailamos, ASD Just Believe, Footgolf Toscana e ASD Il Valico. Accanto a loro ci saranno anche le realtà del terzo settore, come la Misericordia di Altopascio, Avis Altopascio, Fratres Altopascio, Spianate e Marginone, Auser, oltre al Centro affidi, Spazio giovani, Sociolab e Tam-tam.