Musica, emozioni e sorprese. Grande festa ad Altopascio . Dalla piazza i saluti a Jasmine

Bandiere tricolori alle finestre e un centro storico in festa. Per la prima volta in assoluto, Altopascio ha ospitato le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica, un evento sentito e partecipato che ha visto la presenza di autorità civili e militari ma anche di numerosi cittadini. La cerimonia si è svolta in piazza Vittorio Emanuele, simbolo del paese e cuore pulsante della comunità. Dopo l’alzabandiera solenne, accompagnato dall’Inno di Mameli eseguito dalla banda musicale locale, il prefetto Giusi Scaduto, il sindaco Sara D’Ambrosio e le autorità presenti hanno reso omaggio ai valori fondanti della Repubblica italiana.

Presenti anche il presidente della Provincia, Marcello Pierucci, i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia, il comandante provinciale dei carabinieri di Lucca Arturo Sessa, i rappresentanti delle forze armate, della Croce Rossa Italiana, della Protezione civile e di numerose associazioni del territorio. Non sono mancati i gonfaloni comunali e quelli delle associazioni d’arma, che hanno conferito alla mattinata un tocco di solennità e orgoglio.

Accanto alle autorità, anche i bambini del Consiglio comunale dei giovani e dell’Istituto comprensivo di Altopascio, che hanno reso l’evento ancora più emozionante. Al termine della cerimonia, i piccoli studenti della scuola primaria hanno intonato il brano “Di sana costituzione”, un canto che celebra i principi della nostra Carta e il valore della democrazia. A rendere ancora più suggestiva la cerimonia è stato il passaggio di un deltaplano che ha sorvolato la piazza lasciando dietro di sé una scia tricolore, mentre i Vigili del fuoco hanno posizionato una grande bandiera italiana sulla facciata del palazzo comunale, sottolineando l’importanza e il significato della giornata.

Il momento clou è stato il discorso del sindaco D’Ambrosio, che ha ricordato l’importanza di celebrare la Repubblica e i suoi valori di libertà, democrazia e solidarietà, non solo a livello nazionale ma anche nelle piccole comunità locali. Il sindaco ha anche ricordato con affetto Francesco Angelini, primo cittadino di Pieve Fosciana scomparso prematuramente i giorni scorsi.

“Noi oggi scegliamo di stare dalla parte giusta della storia - ha commentato il sindaco D’Ambrosio - quella in cui nessuno si salva da solo, quella in cui l’Italia è davvero, per tutti, una Repubblica fondata sul lavoro, sulla dignità, sulla libertà, sull’uguaglianza. Viva l’Italia che resiste”.

La manifestazione si è conclusa con la sfilata delle associazioni di volontariato e sportive del territorio, seguita da un fuori programma che ha commosso tutti: un video-saluto di Jasmine Paolini, la campionessa di tennis originaria di Bagni di Lucca, che ha inviato un messaggio di affetto e orgoglio per il suo territorio e per questa giornata speciale.

La mattinata di Altopascio è stata anche occasione per consegnare due onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana a Francesco Pinagli e a Francesco Cesari. Analoghe onorificenze sono state consegnate a Lucca a Sandra Tofanelli e Fabrizio Gonfiantini; tutti con il grado di cavaliere.

Giulia Prete