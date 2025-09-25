“Una bella sorpresa che ci premia. Ma l’incoming record è a ottobre“

La doccia gelata era arrivata quando alcuni tour operator avevano disdetto in blocco un bel numero di camere per Settembre. Poi invece c’è stata un’ondata di ritorno, che forse si aspettavano in pochi, che invece a Settembre ha portato in città anche tanti americani, turisti che solitamente, soprattutto quando sono in vacanza, badano poco a spese.

“Francamente in generale non ci si può lamentare anche se le sfaccettature sono tante e cambiano da operatore a operatore anche a seconda delle proprie particolarità – dichiara Pietro Bonino, presidente di Federalberghi di Confcommercio –. Le presenze ci sono, americani e non, in questo bellissimo settembre lucchese. E non sono quelli che capitano a Lucca come tappa fuggevole di un tour più ampio. Sono famiglie che scelgono la nostra città e che, mi è capitato, rinviano anche il ritorno di 3-4 giorni perchè ci stanno bene. Quest’anno non posso dire di aver avuto grosse flessioni, anche se non per tutti è così. Comunque settembre è in generale un buon mese, mentre luglio e agosto sono troppo caldi, soprattutto per i gruppi con persone di una certa età che preferiscono rimandare o anticipare. Va peggio, in generale, per chi lavora peggio nella ricettività perchè magari non ha servizi, parcheggio, si pone in maniera antipatica. La qualità e l’accoglienza in generale premiano, il passaparola c’è e non ha confini. E’ una questione dettata dal mercato“.

Va bene, dichiara Bonino, il quale è pronto a scommettere che andrà addirittura meglio. “Il mese dell’incoming per eccellenza a Lucca è ottobre – dice –. Il Settembre Lucchese attrae ma è fatto soprattutto per i cittadini lucchesi oppure per visitatori a chilometro zero, quelli che vengono qui per la giornata. Invece fine settembre e ottobre è il periodo che si apre al mondo“. Bonino cita solo alcuni eventi di portata internazionale. “Parlo, ad esempio del Pianeta Terra che porta sempre tanta gente, un bellissimo pubblico, vera eleganza“. Poi Lubec. E il Miac. “Sono eventi importanti per la città e per noi albergatori. Anche per il Miac sono in arrivo tanti clienti che scelgono ristoranti, alberghi, il negozio per un piccolo acquisto. E magari si trattendono un giorno in più“. Guardando al presente Lucca Film Festival sa sempre fare la differenza. “Una vera passerella di star che trascina un bel pubblico che poi si affeziona alla città. Tutto ciò – sottolinea Bonino – ci traghetterà verso i Comics un altro appuntamento centralissimo per la nostra città. Sono tutti eventi che ci rendono meta selezionata portando vero turismo di qualità“.

Laura Sartini