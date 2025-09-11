Un problema di salute fa saltare lo show di Antonella Ruggiero

Niente concerto finale in San Francesco per la 21esima edizione di Lucca Jazz Donna. A causa di un problema alle vie respiratorie, Antonella Ruggiero ha annullato tutte le prossime date e salta quindi anche l’appuntamento del 28 settembre a Lucca.

Il Circolo Lucca Jazz, promotore del festival, augura pronta guarigione alla cantante, storica voce dei Matia Bazar fino al 1989 e poi solista di successo. Il pubblico la attendeva con una certa impazienza ma gli organizzatori non escludono di poterla invitare nel 2026 quando potrebbero essere fatti due grandi concerti, uno in apertura e uno in chiusura della manifestazione dedicata al talento femminile nel jazz.

"Il concerto di Ruggiero sarebbe stata la ciliegina sulla torta, – afferma Vittorio Barsotti, presidente del Circolo Lucca Jazz – un gran finale per questa 21esima edizione che ha confermato il valore del progetto e l’apprezzamento del pubblico, facendo registrare il tutto esaurito in tutte le quattro serate, tenutesi come di consueto al Real Collegio".

"Il Circolo si metterà al più presto a lavorare alla prossima edizione – continua Barsotti - ma prima di tutto, ora, è doveroso ringraziare tutti coloro che ogni anno lavorano al festival, per lo più donne, professioniste che contribuiscono al successo di questa iniziativa. Un grazie va anche a tutte le realtà che ci sostengono e rendono possibile la manifestazione". Lucca Jazz Donna è patrocinato dalla Provincia di Lucca ed è realizzato con il sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune di Lucca e Comune di Capannori. Sostengono la manifestazione anche Fosber e Martinelli Luce.