Arezzo, 9 settembre 2025 – Problema fisico alle vie respiratorie si è prolungato nel tempo, così Antonella Ruggerio annulla tutti i sui concerti 2025 per problemi di salute. Antonella Ruggiero, storica ex voce dei Matia Bazar e poi solista di successo, ha reso noto sui social di dover annullare tutti i concerti già in agenda fino a fine anno «a

seguito di un problema fisico alle vie respiratorie, che si è prolungato nel tempo». Situazione che aveva già costretto l'artista a cancellare altre date del tour italiano

nelle scorse settimane. La decisione, scrive Antonella Ruggiero su Facebook, «è stata presa

naturalmente a malincuore e con il dispiacere di deludere i tanti appassionati che, affettuosamente, mi seguono da molto tempo.

Sarà questo un periodo di riflessione, riposo e riscoperta». Le date cancellate erano in programma a Lucca, Novara, Faenza in

occasione del Mei-Meeting delle Etichette indipendenti, Arezzo, Gorizia, Camisano Vicentino e Cesena