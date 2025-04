Un incontro per conoscere i segreti della vespa velutina

Un’occasione per gli apicoltori e per tutti gli amanti della natura per conoscere e approfondire la presenza della Vespa Velutina nella Valle del Serchio, con le conseguenti problematiche e le azioni necessarie per contenere il suo espandersi. Martedì 29 aprile, alle 17, all’Unione Comuni Garfagnana si terrà l’incontro "Conosciamo la Vespa Velutina" a cura del gruppo Garfagnana Vespa Velutina. L’evento è rivolto alla popolazione, ai sindaci e amministratori della Garfagnana, agli Enti e a tutti coloro che sono interessati al tema.

Il gruppo Garfagnana Vespa Velutina è composto da volontari e tecnici addetti al monitoraggio e alla neutralizzazione dei nidi di questo imenottero della famiglia Vespidae, originario del sud-est asiatico e detto, impropriamente, "calabrone asiatico", la cui presenza e i relativi danni si avvertono ormai anche sul territorio della Valle.

La Vespa Velutina è dannosa per le api, in quanto nutre le proprie larve con sostanze proteiche che riesce a procurarsi uccidendole; provoca danni all’agricoltura, in quanto, oltre alle sostanze proteiche, si deve procurare anche sostanze zuccherine che riesce ad ottenere danneggiando i frutti che si trovano sulle piante; infine è pericolosa anche per le persone, in quanto sta invadendo anche i centri abitati ed essendo molto aggressiva, attacca in gruppo quando ci si avvicina nei pressi del nido.

La presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani ricorda l’importanza di questa tematica ed evidenzia il valore dell’informazione, da parte del gruppo Garfagnana Vespa Velutina, per i cittadini, le associazioni, le scuole e le Istituzioni locali.

Dino Magistrelli