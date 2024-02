Truffa sventata dai vicini. Falso perito assicurativo voleva raggirare un pensionato

Lucca, 5 febbraio 2024 – Messo in fuga dai vicini che hanno sventato probabilmente l’ennesimo tentativo di truffa a danno di anziani, odioso trend degli ultimi giorni. Ormai succede di continuo. L’episodio è accaduto sabato sera intorno alle 20 in via Fonda, ad Antraccoli, non distante dalla rotatoria che porta a Capannori. Un uomo si è presentato sulle scale, all’esterno dell’abitazione di un pensionato, sostenendo di essere il perito dell’assicurazione e affermando che doveva controllare alcune questioni importanti legate ad un sinistro stradale.

Alcuni condomini però, ascoltando casualmente le sue strane richieste, si sono insospettiti e hanno chiesto prontamente spiegazioni, intervenendo nella conversazione. Un tecnico di una compagnia di assicurazioni che arriva di sabato sera all’ora di cena? Senza dubbio un fatto alquanto insolito. Siccome negli ultimi giorni sui media i raggiri, tentati o concretizzati, sono stati messi in bella evidenza, i vicini hanno pensato bene di vederci chiaro e, soprattutto, di chiamare i carabinieri.

Il giovane sedicente perito assicurativo, sui 30 anni, capelli ricci, con jeans e giaccone marrone, vistosi ormai nel mirino, ha pensato bene di fuggire a gambe levate. Forse ad attenderlo c’era un complice con un veicolo pronto per la fuga. Il ragazzo è scappato, come inghiottito dall’oscurità. Sul posto sono arrivati i militari i quali hanno effettuato un sopralluogo e, sulla base della descrizione, hanno avviato le indagini. Di certo una truffa andata male, grazie alla curiosità e all’intuito dei vicini.