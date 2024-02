Smascherata coppia di truffatori. Avevano raggirato una 84enne

I carabinieri della Stazione di Gallicano, dopo mesi di indagini, sono giunti all’identificazione dei presunti autori dell’unica truffa agli anziani commessa nel 2023 nel territorio della Garfagnana e della Mediavalle. La vittima era stata una 84enne di Gallicano. L’anziana aveva ordinato per telefono l’acquisto di alcuni preziosi ad una ditta che ne effettua la vendita per corrispondenza con consegna a domicilio, previo pagamento in contrassegno.

I due autori del raggiro, un uomo e una donna, lui 50enne e lei 48enne, dopo aver saputo, in modo fraudolento, di questa consegna che la vittima stava aspettando, si sarebbero presentati a casa dell’anziana al posto degli effettivi corrieri. A quel punto si erano fatti consegnare la somma di 700 euro dall’anziana, consegnandole dei monili scadenti dal costo irrisorio al posto di quelli effettivamente ordinati e inducendola a credere che si trattasse di preziosi di ben più importante e qualitativo valore nominale.

Le indagini dei carabinieri sono state il frutto di una perseverante azione di ricerca da parte dei militari, supportata da investigazioni tecniche nel piccolo centro della Mediavalle. Nel frattempo continuano da parte dei comandanti territoriali gli incontri con la popolazione dei 20 Comuni Garfagnini e della Mediavalle, finalizzati a fornire informazioni su come difendersi da tali reati. Iniziative che hanno dato i loro frutti in quanto a fronte delle diverse segnalazioni di tentativi effettuati nel 2023, solamente quella scoperta e risota dai militari era stata consumata.

L’aumento dell’attività informativa e di contatto dei carabinieri con la popolazione segue peraltro un ultimo evento consumato ai danni di una 75enne ad inizio anno a Castelnuovo di Garfagnana dove l’autore, anche in questo caso pendolare del crimine, è stato prontamente scoperto e denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo.