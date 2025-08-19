Tra pitture e ceramiche. Garibotti e Pistelli in mostra

La storia a piccoli passi

Nella sede dell’Associazione Lucchesi nel Mondo nel Castello di Porta San Pietro sulle Mura giovedì 21 agosto alle ore 18 si inaugura “Ritrovarsi nell’arte“, mostra di pittura e ceramica eccezionale per lo spessore qualitativo e la notorietà dei due artisti: la pittrice Anna Garibotti e il pittore-scultore Pier Giorgio Pistelli.

Anna Garibotti da tempo ha acquisito la piena maturità artistica. Sicuro e deciso il segno nei suoi pastelli, elaborato il disegno, freschi, naturali e leggiadri i colori, mentre sul piano concettuale e psicologico si sono avvicendate di volta in volta le brillanti intuizioni dell’artista. Nella vasta pittura della Garibotti sono ricorrenti alcuni temi prediletti quali i fiori, tripudio primaverile di colori, gli scorci skyline dell’amata Lucca: in questa mostra è presente l’incantevole silhouette della torre Guinigi, e più diffusamente la proiezione di quelle ombre tanto caratteristiche, che in una sottile e stimolante vena di mistero possono richiamare il perenne gioco della prospettiva.

L’arte di Pier Giorgio Pistelli, viareggino doc, parte da molto lontano, considerato il primo quadro dipinto a 15 anni. Il successo arriva nella sua Viareggio, dove espone addirittura col grande Mino Maccari, che sarà il suo Mentore in quell’epoca. La sua arte delicata e sensibile si declina nella assoluta originalità, come per esempio l’indagine dell’universo femminile, suo tema prediletto nei dipinti prima e poi nelle deliziose ceramiche presenti numerose in questa mostra.

L’ingresso è libero, aperta tutti i giorni fino al 31 agosto, orario 17-19.

