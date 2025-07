Tempo di vacanze al mare. Altopascio per gli over 65

Torna anche nel 2025 "Un’estate da vivere, insieme", il soggiorno marino promosso dal Comune di Altopascio per gli over 65. L’iniziativa si terrà dall’1 al 14 settembre a Lido di Camaiore, con alloggio presso l’Hotel Biagiotti, struttura fronte mare con servizio balneare incluso. Il progetto punta a offrire un’esperienza di socializzazione e benessere, con agevolazioni economiche in base all’ISEE e gratuità per chi ha redditi sotto i 3.000 euro o invalidità riconosciuta (legge 104/92). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 di lunedì 21 luglio. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Altopascio. La domanda dovrà essere inoltrata all’Ufficio Protocollo del Comune (piazza Vittorio Emanuele 24) oppure consegnata a mano dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Alla documentazione dovranno essere allegati una copia del documento di identità, l’attestazione Isee 2024, un certificato del medico curante che attesti l’idoneità alla partecipazione al soggiorno climatico e, se necessario, il certificato di invalidità. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0583.216353 o scrivere all’indirizzo email [email protected]. Giulia Prete