Teatro amatoriale. Gran premio nazionale

“Terzani - Anam, il senza nome“ è lo spettacolo (nella foto) della compagnia pugliese L’Occhio del Ciclone Theater in scena al Teatro Nieri di Ponte a Moriano stasera alle ore 21 nell’ambito della decima edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano, rassegna che vede protagoniste sedici compagnie provenienti da altrettante regioni vincitrici delle selezioni svoltesi nel 2024, in lizza per aggiudicarsi il “premio dei premi” della F.I.T.A.

La drammaturgia di “Terzani - Anam, il senza nome“ prevede che “tre spiriti fiorentini” scendano dagli spazi celesti sul Pianeta Terra per capire da vicino quel che sta accadendo: lo spirito di Tiziano Terzani, interpretato da Lino De Venuto, è affiancato da quello di Oriana Fallaci (in scena interpretata da Cinzia Ventola), sua concittadina.

Il terzo spirito per affinità storico-esistenziali, malgrado il gap temporale che lo divide da Terzani e Fallaci, è quello di un altro illustre fiorentino, Dante Alighieri, disceso sulla Terra per aggiornare la Divina Commedia; a dare voce e corpo al sommo poeta è Dario Diana. Lo spettacolo è sorretto da un ritmo scorrevole, da musiche, pantomime, momenti di teatro di figura e sapienti video-art. I biglietti (€ 5, gratuito per i tesserati F.I.T.A. e per i giovani under 18) sono in vendita alla Biglietteria del Teatro del Giglio e, prima dello spettacolo, direttamente al Teatro Nieri.