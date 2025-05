Le allegre comari. Shakespeare al teatro Nieri

Nuovo appuntamento sabato (ore 21) con la rassegna legata al Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano: ad esibirsi al Teatro “I. Nieri” di Ponte a Moriano sarà la Compagnia Teatroimmagine, che porta in scena, con la regia di Benoit Roland, “Le allegre comari” da William Shakespeare. A dar voce e corpo ai personaggi dello spettacolo saranno Ruggero Fiorese, Claudia Leonardi, Mitch Salm, Roberto Zamengo e Sara Corsini.

La compagnia veneziana Teatroimmagine, protagonista dell’appuntamento di sabato 31 maggio, nasce nel 1989 su iniziativa di un piccolo nucleo di giovani attori provenienti da varie esperienze nell’ambito del teatro popolare veneto. Il comune impegno nell’ambito della Commedia dell’Arte, genere di grande tradizione nella cultura italiana e in special modo veneta, ha spinto il gruppo ad una continua ricerca sulle metodiche dell’improvvisazione e dell’interpretazione dei canovacci storicamente tramandati, sulle pantomime e sull’uso delle maschere. Innumerevoli, da quel lontano 1989, sono state le messe in scena di spettacoli tratti dal grande repertorio teatrale, fino ad arrivare a Le allegre comari da Shakespeare per la regia di Benoit Roland, risultato vincitore della selezione regionale svoltasi in Veneto nel 2024, e che oggi è in lizza per aggiudicarsi il “premio dei premi” della F.I.T.A.

Uno spettacolo che si preannuncia come una vera e propria esplosione di colori, voci e di teatro vero. Una commedia ironica, elegante e travolgente, tra farsa e raffinatezza elisabettiana, in perfetto stile Teatroimmagine. Le informazioni sugli spettacoli saranno consultabili sulle pagine Facebook della F.I.T.A. regionale @fitatoscana e provinciale @fitalucca, e su quella del Gran Premio del Teatro Amatoriale. I biglietti costano 5 euro (gratuito per i tesserati F.I.T.A. e per i giovani under 18) e sono in vendita alla Biglietteria del Teatro del Giglio e, prima dello spettacolo, direttamente al Teatro I. Nieri di Ponte a Moriano.