Concluso il “Teatro della Scuola“: "Il mondo visto dai nostri giovani"

Si è conclusa domenica, con grande successo, la XXXII edizione della Rassegna del Teatro della Scuola, ospitata per tre settimane al Teatro Accademico di Bagni di Lucca, un appuntamento che da oltre trent’anni celebra il teatro come strumento di crescita, inclusione e partecipazione. La manifestazione era organizzata dall’associazione "Sorgente d’Arte" con il finanziamento del comune e il contributo della Fondazione CR Lucca. Anche quest’anno si sono visti centinaia di giovani attori e decine di insegnanti, operatori e compagnie che hanno dato vita a spettacoli ricchi di creatività, emozione e messaggi profondi. Tante presenze con risvolti positivi anche a livello commerciale e ricettivo.

Di seguito, l’elenco dei premi e riconoscimenti assegnati: Premio Speciale per l’Inclusione a Maria Grazia Simi, per lo straordinario impegno nel promuovere l’inclusione e la partecipazione di tutti i ragazzi, attraverso l’arte teatrale come strumento educativo e di coesione sociale. Alle scuole: "Emozioni in scena" – Primaria Diecimo: per l’approfondimento teatrale delle emozioni fondamentali, unendo parola e danza; "Il bosco delle emozioni" – Scuola Infanzia Scesta: per l’atmosfera incantata e il valore educativo nella scoperta delle emozioni; "Seconda stella a destra" – Infanzia Fornoli: per la magia e l’evasione creativa in un racconto senza tempo; "Wo Wo in azione" – Primaria Fornoli: per l’originalità e l’efficacia del messaggio educativo sulla gestione dei conflitti; "Nessuno è perfetto" – Compagnia In Dolce Compagnia: per la comicità musicale e la narrazione vivace in stile commedia americana anni ’30.

Assegnati inoltre premi del Pubblico: "Una notte al museo" – IC Pascoli Barga, Primaria Fornaci di Barga e allo spettacolo "Il Giornalino di Giamburrasca" – IC Bagni di Lucca, Primaria Bagni di Lucca (4A-5A). Commenta la direttrice artistica Michela Innocenti: "Un Grazie di cuore a tutti i partecipanti. La Rassegna del Teatro della Scuola non è solo una competizione, ma soprattutto un’occasione di incontro, crescita e condivisione. Ogni spettacolo ha saputo raccontare il mondo con gli occhi dei più giovani, lasciando un segno indelebile nel cuore del pubblico. Ringraziamo le scuole, le compagnie, gli insegnanti e le famiglie che hanno reso possibile questa bellissima edizione. Un applauso speciale a tutti i ragazzi e ragazze che hanno calcato il palcoscenico con passione, fantasia e coraggio".

Marco Nicoli