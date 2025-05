Il Gran premio di teatro amatoriale sul palco del “Nieri“ di Ponte a Moriano

Prosegue al Teatro “I. Nieri” di Ponte a Moriano il Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano: domenica 4 maggio (ore 21) sarà la Toscana la regione protagonista del terzo appuntamento della rassegna teatrale che, da aprile a novembre, porta sul palcoscenico del Nieri sedici compagnie teatrali amatoriali provenienti da altrettante regioni italiane vincitrici delle selezioni F.I.T.A. svoltesi nel 2024.

Lo spettacolo in programma il 4 maggio è “Pavesini e salsa tonnata”, scritto e diretto da Matteo Dall’Olmo e portato in scena dalla Compagnia Teatrale Unicorno di Vinci, gruppo teatrale nato nel 2005 a Vinci, in provincia di Firenze, e da allora sempre attivo sia per la messa in scena di spettacoli che nell’ambito della formazione teatrale. Sul palcoscenico Ettore Capozza, Paola Briganti, Silvia Parenti, Matteo Dall’Olmo, Eugenia Rizzo, Alide Del Ministro ed Eleonora Roccheggiani.

Informazioni sugli spettacoli sulle pagine Facebook della F.I.T.A. regionale @fitatoscana e provinciale @fitalucca e su quella del Gran Premio del Teatro Amatoriale @granpremioteatro. I biglietti - 5 euro (gratuito per i tesserati F.I.T.A. e per i giovani under 18) – sono in vendita alla Biglietteria del Teatro del Giglio e, prima dello spettacolo, direttamente al Teatro Nieri.