Summit sul pianeta scuola. Tour del sottosegretario ”Cattedre tutte coperte“

Il sottosegretario ministeriale alla scuola, Paola Frassinetti, ha fatto tappa a Lucca per un’intensa occasione di confronto sul mondo della pubblica istruzione. Un confronto partecipato e costruttivo quello che si è svolto ieri a Palazzo Orsetti, dove il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha incontrato i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie di II grado del territorio lucchese. Insieme all’assessore Simona Testaferrata del Comune di Lucca, al Dirigente della Provincia Paolo Benedetti, al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ernesto Pellecchia e alla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, Massa e Carrara, Marta Castagna è stato tracciato un quadro delle sfide e delle opportunità che la scuola vive quotidianamente.

Dopo aver illustrato le principali attività promosse dal Ministero in questi due anni, con un accenno alle recenti indicazioni per gli esami di stato e alle misure per l’inclusione con attenzione agli alunni stranieri, la Sottosegretario si è resa disponibile ad ascoltare le esigenze dei dirigenti, aprendo un momento di dialogo diretto sulle buone pratiche già avviate e sulle criticità da affrontare. Il Direttore Generale Pellecchia, dell’Ufficio scolastico regionale Toscana, ha evidenziato come quest’anno le consuete complesse operazioni di copertura delle cattedre, siano state effettuate nei tempi, riuscendo a garantire la presenza dei docenti sin dal 1 settembre per poter così dare avvio all’anno scolastico e ridurre al massimo il calendario provvisorio delle lezioni. Il dirigente Ernesto Pellecchia ha inoltre sottolineato la forte collaborazione che riscontra nel Comune di Lucca tra scuole, istituzioni ed ufficio scolastico.

La dirigente dell’Ust Lucca,Massa e Carrara, Marta Castagna, ha rimarcato come Lucca sia una realtà viva, vivace e con delle eccellenze, dove il lavoro con i dirigenti scolastici è sinergico e dove le criticità vengono affrontate con l’intento di risolvere i problemi in maniera collaborativa. Nel corso dell’incontro i dirigenti scolastici si sono presentati e hanno condiviso alcune criticità comuni, a partire dalla necessità di comunicazioni più efficaci verso le scuole e di una normativa più chiara e stabile a supporto dell’attività quotidiana. Pur evidenziando queste difficoltà, tutti i partecipanti hanno voluto rimarcare il clima di preziosa accoglienza offerto dalla città di Lucca e la positiva collaborazione instaurata sia con gli uffici comunali e provinciali che con l’Ufficio scolastico territoriale, considerati partner fondamentali per affrontare le sfide educative del territorio.

Un confronto importante in vista dell’imminente ritorno sui banchi per l’avvio dell’anno scolastico 2025-2026 previsto per lunedì 15 settembre che dunque tiene al riparo la nostra festività religiosa della Santa Croce. Possono iniziare prima del 15 settembre e terminare successivamente al termine stabilito del 10 giugno le attività degli istituti secondari di II grado dove si svolgono attività di stage, di alternanza scuola-lavoro, percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), e/o i percorsi scolastici sperimentali quadriennali degli istituti secondari di secondo grado.

L’anticipo o il posticipo è limitato a dette attività di Pcto e di percorsi sperimentali quadriennali e riguarda solo le classi e sezioni e gli studenti direttamente coinvolti in tale tipo di attività, mentre resta fermo l’avvio delle attività didattiche per tutti gli altri studenti il 15 settembre e il termine non prima del 10 giugno.

L.S.