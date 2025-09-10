Sgominati pusher specializzati in ketamina e cocaina

GARFAGNANAUn arresto e due denunce per spaccio di stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana; questo l’esito di un’attività info-investigativa condotta dagli uomini dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, braccio del Nucleo operativo Radiomobile dell’Arma responsabile del pronto intervento. La notizia è stata diffusa in queste ore dal Comando Provinciale dei carabinieri di Lucca che informano come da tempo i militari della Compagnia stessero raccogliendo fonti di prova nei confronti di un terzetto residente tra i comuni Gallicano e Castelnuovo di Garfagnana, composto da un brasiliano 20enne e da due romeni, uno 24enne e l’altro 21enne.

All’esito degli accertamenti e dell’attività investigativa, ieri mattina i militari hanno bussato alle loro porte per l’esecuzione di una perquisizione domiciliare disposta dall’autorità giudiziaria lucchese. In uno degli appartamenti degli indagati hanno rinvenuto stupefacente di tipologia varia quale ketamina, hashish, oltre a una piccola quantità di cocaina, che i militari ipotizzano dovesse essere spacciata nei prossimi giorni.

A conferire consistenza a tale ipotesi ha concorso poi il rinvenimento durante le operazioni di alcuni accessori trovati insieme alla droga, quali un bilancino di precisione e del materiale adatto al suo confezionamento in dosi. L’indagato brasiliano di 20 anni è dunque stato tratto in arresto per l’ipotesi delittuosa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, in attesa di giudizio per direttissima, mentre gli altri due, i romeni facenti parte del gruppo coinvolto nell’indagine, sono stati denunciati per lo stesso reato.

