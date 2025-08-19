Servizio ‘Pronto Dottore‘. Si entra nella fase operativa

Si entra nella fase operativa. Partito il reclutamento di medici in pensione o ancora in servizio che aderiscano a Pronto Dottore, un servizio di visite specialistiche gratuite promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Giordano Del Chiaro, dall’azienda Usl Toscana Nord-Ovest, dalle 4 Misericordie del territorio e dalla Croce Verde, con l’obiettivo di supportare la sanità pubblica e di fornire visite specialistiche in tempi congrui anche a quella fetta di popolazione che non saprebbe altrimenti come ridurre i tempi di attesa.

E’ stato infatti pubblicato sul sito del Comune di Capannori (www.comune.capannori.lu.it) l’avviso pubblico per l’individuazione di medici disponibili a collaborare e il modulo per aderire.

"Con questo avviso pubblico andiamo a compiere un altro passo in avanti per arrivare all’apertura del primo ambulatorio di Pronto Dottore – dichiara Silvia Sarti, assessora al diritto alla salute del Comune di Capannori - e una volta raccolte le disponibilità dei medici, potremo stabilire quali settori coprire, il calendario delle visite e fornire tutti i dettagli ai cittadini. Ringrazio già adesso tutti i professionisti che si metteranno al servizio di questo progetto sperimentale e innovativo, che ha come unica finalità quella di semplificare l’accesso al diritto alla salute a quelle persone che, per motivi vari, non possono ridurre i tempi di attesa di una visita necessaria. Come amministrazione comunale abbiamo infatti già fissato, per questa prima fase, i criteri di accesso e lo abbiamo fatto in dialogo con l’azienda Usl, partner del progetto".

L’avviso è rivolto a tutti i medici iscritti all’albo, che presteranno servizio in forma volontaria.

Nel modulo di disponibilità a collaborare il medico potrà anche indicare il tipo di visita specialistica che mette a disposizione, le ore di volontariato che ipotizza di svolgere, il tipo di strumentazione e beni di cui necessita per la realizzazione delle visite. Lunedì 8 settembre saranno valutati i moduli di adesione, che potrà anche essere presentata successivamente, pertanto l’elenco sarà aggiornato periodicamente.

Per accedere al Pronto Dottore sarà necessaria l’impegnativa del medico curante o del pediatra.

Massimo Stefanini