Sos scuola a Lucca, gli studenti incontrano il presidente della Provincia. “Manca la manutenzione ordinaria”

Lucca, 18 dicembre 2024 – Il mondo della scuola chiede attenzione come hanno platealmente dimostrato gli studenti del Liceo Passaglia nel corso della mobilitazione della scorsa settimana. Nessuna pretesa straordinaria: magari qualche crepa in meno sui muri, servizi igienici con qualche tipo di evoluzione rispetto alla “turca“, riscaldamento in tutte le aule, solo per fare alcuni esempi. C’è un organo istituzionale che rappresenta un punto di contatto, ed è la consulta degli studenti superiori.

Proprio ieri il presidente della Provincia Marcello Pierucci ha incontrato gli studenti che la rappresentano. Un organo istituzionale provinciale preposto alla rappresentanza degli istituti secondari di secondo grado che si compone di due persone elette dagli studenti di ogni scuola, per una ventina di membri in totale.

Nell’occasione, oltre al presidente Pierucci, erano presenti i tecnici della Provincia che si occupano di edilizia scolastica e di trasporto pubblico locale guidati dal dirigente dell’ente, architetto Fabrizio Mechini, nonché il professor Claudio Oliva in rappresentanza dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara.

Il presidente Pierucci ha confermato il suo impegno sul fronte degli investimenti per l’edilizia scolastica. Un settore prioritario per l’ente provinciale che sta portando avanti numerosi cantieri tra adeguamenti, ristrutturazioni e nuovi edifici di istituti superiori nella Piana di Lucca, in Valle del Serchio e in Versilia.

Ai rappresentanti degli studenti sono state fornite informazioni su stanziamenti, lavori in corso, stato dell’arte dei lavori e su quelli che partiranno nei prossimi mesi. Di contro i ragazzi hanno segnalato al presidente Pierucci e ai tecnici alcune criticità relative soprattutto alla situazione dei servizi igienici in qualche scuola e la necessità di una maggiore e più diffusa manutenzione ordinaria.

Sul tavolo anche il tema del miglioramento del trasporto pubblico locale, in particolare per gli studenti residenti nelle aree più lontane. La consulta degli studenti, infatti, è deputata ad avanzare proposte ai vari enti per quanto riguarda le necessità scolastiche, a fornire informazioni aggiornate sui progetti agli studenti e può progettare e realizzare attività di carattere formativo.

L’incontro si è concluso con la prospettiva di un aggiornamento a breve, con la raccolta ulteriore di richieste da parte della Consulta. La lista è lunga.

L.S.