Studentessa lascia per motivi di salute: “Ma ringrazio tutta la scuola“

Una studentessa si ritira per motivi di salute dal liceo Scienze umane “Paladini“, ma invia questa lettera aperta, firmata con la madre, per dire grazie a tutti quanti. "Ringraziamo tutti i professori della classe I C del liceo scienze umane “Paladini“ (Parra Blanco, Petrarca, Centrone, Batistoni, Giannecchini, Barghini, Cioni, Di Grazia Merola, Cosentino) che si sono dimostrati sempre disponibili e tutto il personale scolastico. Un grazie particolare al coordinatore Antonio Giannecchini che si dedica al lavoro con grande passione e umanità, alle compagne della 1° C (Agnese, Alice, Alice, Annapaola, Bianca Camila, Emma, Federica, Giorgia, Giulia, Greta, Maria, Francesca, Sveva, Martina, Pamela, Rita, Stefania e Viola) che hanno dimostrato un grande spirito di inclusione e dolcezza, alle collaboratrici della portineria che ogni volta ci accoglievano con gentilezza, disponibilità e con il sorriso sulle labbra.

Grazie alla preside Emiliana Pucci che ha creato un bel gruppo di lavoro ed è umanamente disponibile".