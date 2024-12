Le aziende di “Lume“ con il Polo Fermi Giorgi. Sinergie per il futuro

Formazione e scuola: le aziende del Progetto Lu.me. all’Istituto Fermi-Giorgi per stringere un

accordo di collaborazione. A pochi giorni dal PMI Day 2024 che ha visto 128 studentesse e studenti

dell’istituto scolastico in visita in 6 aziende del Progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica”, alcuni giorni fa Alessandra Pulvirenti per A.Celli, Marco Cheli e Federico Bernardi per Fapim, Simone Bigongiari, Nicolò Giusti e Marco Pieri per Fosber hanno incontrato la dirigente scolastica Donata De Cristofaro e il docente Fabrizio Leverone, responsabile del dipartimento di meccanica, per iniziare una collaborazione.