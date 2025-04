Confermate le tempistiche per il ponte e il Paladini

C’è una data particolarmente attesa in città, quella del nuovo ponte che da Monte San Quirico si affaccerà sul Brennero. “L’impresa sta procedendo a pieno ritmo – così il presidente della Provincia, Pierucci –, anche se il meteo non ci è stato troppo amico. Comunque possiamo con sicurezza annunciare che a maggio ci sarà il posizionamento della struttura della campata nella sua collocazione nella sede definitiva. Entro la fine del 2025 sarà sicuramente operativo e fruibile, forse anche prima“. Quindi le due grandi campate da 80 e 100 metri saranno poste a dimora a primavera inoltrata. L’operazione di varo delle campate (costituite da tratti dell’impalcato con le relative arcate) sarà effettuata mediante l’impiego di specifici “carrelloni” attraverso cui saranno sollevate le singole componenti dell’infrastruttura dal basso per poi essere posizionate sulle pile in cemento armato già realizzate nell’area di golena del fiume. Una modalità che consente di sollevare ed installare ogni singola campata nel giro di una sola giornata e dà, al contempo, ampi margini di manovra nei confronti della sicurezza idraulica.

Il quadro economico complessivo dell’opera è di 27 milioni di euro garantiti per 4.1 milioni dalla Regione Toscana con fondi propri di bilancio; 18.1 milioni circa dal Ministero delle Infrastrutture a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione destinato ad interventi infrastrutturali della Regione Toscana e che la stessa li ha destinati alla Provincia di Lucca per la realizzazione di quest’opera mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma che disciplina risorse e tempi di esecuzione; ed infine 4.7 milioni della Provincia.

Sul fronte dell’edilizia scolastica c’è un cantiere che balza da un mese – e da un anno – all’altro sul calendario, ormai da troppo tempo. E’ quello del complesso di via San Nicolao dove aspetta di rientrare il Liceo Paladini-Civitali. E l’attesa in questo caso – dentro in container al Campo di Marte – è particolarmente pesante. “Anche in questo caso siamo in dirittura finale – annuncia Pierucci –. A settembre tutto il Paladini e il Civitali rientreranno nella sede di via San Nicolao. Un traguardo importante“.

Svolta all’orizzonte anche per l’Itc Carrara. “Oltre a ultimare l’intervento – specifica il presidente della Provincia – in questo caso incideranno anche le tempistiche per il trasloco degli arredi, attrezzature e materiale della scuola. Confidiamo di poter portare a buon fine l’operazione nei primi mesi del 2026“.

