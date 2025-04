Capitale del riciclo. Arriva la “Paper Week“ nuova vita agli imballaggi

Nella settimana che va dal 7 al 13 aprile, Lucca sarà la capitale del riciclo della carta e del cartone. “Paper Week 2025” è il titolo dell’evento che sarà inaugurato domani sotto il loggiato di Palazzo Pretorio. La manifestazione è un passaggio di testimone con la città di Salerno che lo è già stata nell’anno precedente. Un’iniziativa voluta fortemente da Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, che ha visto la collaborazione del Comune di Lucca, Sistema Ambiente, il contributo fondamentale del Gruppo Lucart Spa, oltre alla Federazione Carta e Grafica e Unirima e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Anci, Utilitalia e Rai Toscana. Comieco, è convinto della bontà del progetto anche alla luce dei dati lusinghieri.

Del resto, Lucca è la sede che per vocazione imprenditoriale – è uno dei distretti cartari più importanti d’Europa – legata alla produzione e, da tempo, anche ai crescenti processi di riciclo del prodotto. La settimana si snoderà in decine di iniziative che coinvolgeranno le attività produttive ma anche le scuole, e attraverso gli appuntamenti sarà l’occasione di conoscere gli importanti dati sulle percentuali di riciclo.

Alla conferenza stampa di presentazione di Paper Week tenutasi a Palazzo Guinigi, erano presenti il sindaco Mario Pardini, gli assessori all’ambiente e all’istruzione Cristina Consani e Simona Testaferrata, la presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi e, naturalmente, il presidente di Comieco Amelio Cecchini e il direttore generale Carlo Montalbetti. Per il sindaco, "Lucca diviene la capitale del riciclo della carta, al centro dell’attenzione e dei riflettori nazionali che puntano sulla tecnologia, all’innovazione e sulle le buone pratiche per migliorare l’impatto delle attività umane sul nostro pianeta.

Lucca è già una città virtuosa al centro di uno dei distretti cartari più importanti d’Europa e Paper Week è la grande occasione di incontro e di diffusione delle tematiche sull’economia circolare".

Il presidente Amelio Cecchini è entrato nel cuore dell’evento fornendo dati importanti: "Siamo felici di essere a Lucca, una città simbolo per il nostro comparto, un’occasione unica per accendere i riflettori sulla filiera del riciclo di carta e cartone, che da quarant’anni rappresenta un esempio concreto di economia circolare. È una manifestazione che parla a tutti perché il nostro obiettivo è costruire una cultura del riciclo; oggi l’Italia può vantare un tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici del 92,3%, con 3,7 milioni di tonnellate raccolte, che ci pone ai primi posti in Europa.

Un risultato importante, raggiunto in anticipo rispetto all’obiettivo europeo dell’85% previsto per il 2030". Per Sandra Bianchi di Sistema Ambiente,"l’elezione di Lucca a città che rappresenta per il 2025 l’eccellenza nella raccolta, recupero e nella valorizzazione della carta e del cartone,ci inorgoglisce visto il nostro ruolo in questo settore; l’adesione di Sistema Ambiente è stata immediata e convinta e proporremo alcune iniziative, fra le quali la Caccia al Tesoro del 12 aprile, alla quale invitiamo i lucchesi a iscriversi, visto il valore ambientale della manifestazione e, perché no, anche i premi che vengono messi in palio". Parole di apprezzamento sull’evento sono state pronunciate dall’assessore all’ambiente Cristina Consani che ha ringraziato sia Comieco che la aziende cartarie, focalizzando l’importanza che assume ogni singolo cittadino. Infine l’assessore Testaferrata ha elogiato le scuole lucchesi che parteciperanno a iniziative e laboratori.

Parole toccanti hanno marcato l’impegno dell’Istituto Pertini che ha realizzato una cartolina sull’evento e il liceo musicale Passaglia per la partecipazione di un coro vocale in occasione di un evento in programma. Tra gli appuntamenti clou, l’apertura al pubblico dello stabilimento Lucart di Borgo a Mozzano,venerdì 11 aprile dalle 8.30 alle 16 dove si potrà scoprire come dare nuova vita a carta e cartoni per bevande.