E sui pannelli di piazza Napoleone spiccano i murales di Marco Fine

Una novità fresca fresca (come la vernice) in piazza Napoleone. Sui pannelli del perimetro interno dell’area concerti è infatti all’opera in questi giorni lo street artist viareggino Marco Fine, chiamato a realizzare dei murales ispirati ai protagonisti del cartellone 2025 del Lucca Summer Festival.

Un lavoro che sta crescendo di ora in ora, sotto il sole cocente di questo giugno torrido, a colpi di vernice spray colorata e di fantasia. "Sono stato piacevolmente sorpreso dalla chiamata di Mimmo D’Alessandro – sottolinea l’artista 37enne – che si era incuriosito per il mio murales di Viareggio dedicato a Burlamacco. Io ho accettato subito volentieri di collaborare. Mi hanno chiesto di proporre un’idea per l’area concerti del Lucca Summer Festival in piazza Napoleone e la mia proposta è piaciuta. Così eccomi qui a Lucca sotto il sole a dipingere... Ho scelto gli artisti che più mi ispirano in questo cartellone 2025. Il tempo non è molto, ma ho le idee chiare e finirò tutto prima dell’apertura del Summer di sabato prossimo. Una splendida opportunità per far comnoscere e apprezzare la street art".

Intanto sempre in tema di arte e grafica, Mimmo D’Alessandro ieri in conferenza stampa ha voluto ricordare il logo del Lucca Summer Festival realizzato anni fa da Antonio Possenti e che ancora porta il nome del festival nel mondo. "Sono orgoglioso di questo regalo che mi fece il maestro Possenti e saluto con affetto la famiglia...".

P.Pac.