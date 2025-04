Nuova piazza Napoleone. Usato un asfalto speciale che porterà il suo nome

Inaugurata in tempi record la ‘nuova’ piazza Napoleone. La pioggia di questi giorni – che non è mancato neppure ieri nel momento del fatidico taglio del nastro – non ha rallentato i lavori portati avanti dalla ditta Del Debbio, conclusi un mese prima del previsto. Lucca può tornare così a vivere il suo ‘salotto’, risistemato a circa 25 anni di distanza dagli ultimi interventi.

L’asfalto utilizzato – in accordo con la Soprintendenza – rappresenta un unicum nel suo genere, e per questo porterà il nome della piazza dov’è stato sistemato per la prima volta, ovvero ‘Napoleone’. Il colore grigio scuro con il quale si presenta adesso, nell’arco di cinque mesi andrà sbiadendosi grazie a dei particolari pigmenti, per diventare poi simile a quello della vicina piazza del Giglio.

Oltre a questo sono state collocate nuove pietre di Matraia al centro della piazza e le vecchie balaustre di ferro e i piloni che costeggiavano il monumento, sono state sostituite con dei grandi blocchi di marmo dove le persone potranno sedersi, evitando così il ‘bivacco’ sotto la statua di Maria Luisa di Borbone, sulla quale è stato ricollocato il famoso giglio.

Ma non è tutto: per quanto riguarda l’opera di Lorenzo Bartolini il Comune ha già individuato un’azienda che ne sponsorizzerebbe la pulizia, e adesso gli uffici sono alla ricerca dei professionisti per portare avanti l’intervento. Una volta messe a punto tutte le procedure, servirà all’incirca una settimana per ‘sbiancare’ il monumento.

Nel frattempo piazza Napoleone è tornata ai lucchesi: festa grande dunque per la riapertura, con il corpo musicale G. Puccini che ha accompagnato la cerimonia, seguita da un buffet – offerto dalla ditta Del Debbio, la stessa che ha eseguito i lavori nella piazza – per i passanti. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il sindaco Mario Pardini, il presidente del consiglio comunale Enrico Torrini e la giunta quasi al completo.

"Oggi abbiamo inaugurato piazza Napoleone a circa 25 anni dall’ultimo restauro, perché secondo noi dopo la riqualificazione di piazza Del Giglio era necessario completare l’opera – ha detto il primo cittadino -. Ed è significativo farlo in questo momento, prima di Pasqua, in vista del cronometro del Giro d’Italia – che partirà il 20 maggio proprio da piazza Napoleone - e dei grandi eventi estivi. Abbiamo iniziato a riqualificare il centro e le frazioni partendo dai monumenti simbolo e non ci fermeremo".

A breve sarà ricollocata al suo posto anche la colonna all’angolo della piazza, sul lato che affaccia su via Vittorio Emanuele. L’intervento di riqualificazione ha avuto un costo complessivo di circa 450mila euro ed è stato portato avanti per ferma volontà dell’amministrazione.

"Era un intervento necessario che non ha minimamente ‘snaturato’ la piazza - ha chiosato l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – quando siamo andati a scarificare l’asfalto abbiamo trovato addirittura le strisce blu dei parcheggi. Questo perché l’assetto precedente risaliva a un progetto degli anni duemila".

Jessica Quilici