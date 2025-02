Scioperano gli addetti ai trasporti nel S.Luca “Quasi 90% di adesione, ora serve la svolta“

Massiccia adesione anche da parte dei dipendenti dell’ospedale San Luca - quasi il 90 per cento - allo sciopero regionale indetto dalle sigle sindacali Cgil Cisl e Uil, che ha visto un maxi raduno di lavoratori ieri mattina a Livorno. La mobilitazione riguarda in particolare gli addetti al servizio per gli ospedali di accompagnamento e trasporto dei pazienti e di campioni biologici, materiale sanitario e farmaci.

“Tanti buoni propositi - sottolinea Giovanni Bernicchi di Fisascat Cisl - e poi purtroppo le criticità più volte segnalate anche al San Luca restano. Da qui lo sciopero che da Lucca ha visto un’altissima adesione”.

Il Prefetto di Livorno dopo aver ricevuto i segretari regionali dei tre sindacati si è impegnato a convocare un tavolo entro la prossima settimana con tutte le parti interessate con l’obiettivo di trovare una soluzione. I sindacati ritengono positiva la disponibilità del Prefetto. “E’ purgtroppo noto – evidenziano Filcams Cgil, Fisascat Cisl Toscana e Uiltrasporti Toscana – che nonostante le dichiarazioni, non ultima datata 8 novembre 2024, e buoni propositi dichiarati nelle sedi istituzionali, ad oggi non si sono concretizzati nessuno degli elementi qualificanti discussi anzi, permangono criticità importanti come, le differenti interpretazioni su salute e sicurezza sul trasporto barelle rispetto a quanto dispone il soggetto committente o il mancato riconoscimento del parametro 115 del Ccnl applicato, elemento a nostro avviso che neanche dovrebbe essere in discussione“.