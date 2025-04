Si inaugura “Ri-vesto”, il centro che dona seconda vita agli abiti

Gallicano (Lucca), 4 aprile 2025 – A distanza di circa un anno dal via libera della giunta comunale guidata dal sindaco David Saisi all’approvazione del progetto che prevedeva la nascita di un nuovo centro del riuso a Gallicano, incentrato prevalentemente nel dare una seconda vita agli abiti usati, domani sarà il giorno dell’attesa apertura al pubblico dell’ambito no profit denominato Ri-vesto.

Lo schema di convenzione, nato allora fra il comune di Gallicano e la gea srl, la società che si occupa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in Garfagnana, è stato sviluppato partendo da un primo finanziamento di 25mila euro, pari a circa il 50% dell’importo complessivo preventivato per la realizzazione del progetto.

La realizzazione è finalizzata a garantire il riutilizzo di materiali provenienti da tutti i comuni della Garfagnana serviti da Gea, un grande numero di capi destinati a divenire un rifiuto qualificato. Il comune di Gallicano si è impegnato a mettere gratuitamente a disposizione un proprio immobile conforme e adatto allo scopo, oltre a curarne il necessario adeguamento e a sostenere i futuri oneri legati al costo delle utenze. Inoltre, si farà carico dell’investimento iniziale per l’acquisto delle attrezzature specifiche per il lavaggio, la sanificazione, la riparazione, la stiratura, il confezionamento e la conservazione degli indumenti usati. Alle 10 di domani mattina, dunque, in via Cavour 17 del capoluogo si svolgerà l’inaugurazione del centro Ri –vesto, centro del riuso creato con l’obiettivo di promuovere un uso migliore e più efficiente degli abiti usati, riducendo la quantità di rifiuti prodotti e attivando iniziative per la raccolta, il trattamento, il riutilizzo e il riciclaggio degli stessi, come parte di una logica di non spreco.

Tale progetto è stato realizzato grazie ai contributi economici erogati dalla Garfagnana ecologia ambiente srl e da Ato Toscana Costa. Coinvolta nel progetto come soggetto del terzo settore addetto alla raccolta degli abiti usati che potranno essere conferiti da tutti i cittadini della Valle del Serchio, la fraternita della Misericordia di Gallicano che domani sarà al centro anche di una seconda e importante iniziativa. Sempre in giornata, infatti, si terrà nella sua sede locale l’inaugurazione degli strumenti di riabilitazione messi a disposizione dal comune di Gallicano al fine di garantire il benessere di tutta la comunità.

Quest’ultimo progetto è stato realizzato grazie ad un importante finanziamento erogato dalla Regione Toscana, sulla base del Bando 2024 per l’assegnazione a enti pubblici di contributi in conto capitale, a titolo di cofinanziamento, per la realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio sanitario per zona distretto.