Giornata Internazionale Rifiuti Zero 2025: focus su moda e riciclo tessile

In vista della "Giornata Internazionale Rifiuti Zero 2025" promossa dall’Onu per la giornata di domani – e quest’anno, per la prima volta, focalizzata sul settore della moda e del tessile – l’amministrazione, con l’assessore all’ambiente Mario Navari, ha fatto un sopralluogo al Centro di Raccolta del Rietto, dove da meno di un anno è attivo il ritiro di indumenti usati. "Il settore tessile è una delle industrie più impattanti – si legge in una nota del Comune –: attualmente produce a livello globale 92 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno, con capi di abbigliamento che vengono spesso scartati dopo appena 7-10 utilizzi".

E il nostro territorio non è da meno, come testimoniano i numeri del centro. I dati del 2024 indicano un totale di oltre 52mila chilogrammi di indumenti raccolti solo a Massarosa, la maggior parte con contenitori stradali presenti sul territorio, ma con un incremento costante dell’utilizzo del centro di raccolta del Rietto. Il lato positivo di questi numeri astronomici è che, conferendo i propri indumenti smessi al centro di raccolta, gli oggetti potranno continuare a essere usati. Per conferire i propri indumenti usati basta recarsi al centro, dove è predisposta un’area con raccoglitori specifici. Gli abiti vengono raccolti dalla cooperativa sociale “La Cometa” con sede a Capannori che, una volta stoccati, li invia al recupero, o tramite associazioni che li richiedano, o con il mercato dell’usato.

"Il modello attuale di iper produzione e consumo velocissimo ha ricadute devastanti sull’ambiente – sottolinea l’assessore all’ambiente Mario Navari –; dobbiamo invertire la rotta pensando a indumenti più durevoli e sostenibili, ma anche e soprattutto educando al riuso e al riciclo per ridurre al massimo l’indifferenziato".

Sulla stessa lunghezza d’onda la sindaca Simona Barsotti: "La Giornata Rifiuti Zero ha come obiettivo la sensibilizzazione sull’urgenza di ridurre la produzione di rifiuti e promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo – spiega –; istituzioni e cittadini insieme possono fare grandi cose, noi ci crediamo e lavoriamo con il massimo impegno".