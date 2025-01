Nuova raccolta dei tessuti: "Il ritiro sarà a domicilio"

Cambiano le regole a Casciana Terme Lari per l’introduzione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti tessili a domicilio su prenotazione. A partire da domani in collaborazione con Geofor e RetiAmbiente, debutta una novità che coniuga comodità per i cittadini e rispetto per l’ambiente. Una novità che arriva poco dopo l’introduzione dello stesso progetto adottato a Pontedera e a Calcinaia. Una scelta che vuole limitare l’abbandono di rifiuti accanto ai cassonetti che raccoglievano i vestiti usati.

Grazie a questo servizio, ogni cittadino avrà la possibilità di conferire i propri rifiuti tessili (come abiti usati, tende, coperte, scarpe, cinture, borse e altri materiali tessili) direttamente dalla propria abitazione. La raccolta verrà effettuata su prenotazione, garantendo un servizio efficiente e accessibile a tutti.

Come prenotare il servizio? Prenotare il ritiro è semplicissimo: è possibile farlo tramite il sito www.geofor.it, l’app Rciclo o contattando il numero verde 800.959095. Una volta effettuata la prenotazione, il servizio di raccolta sarà a domicilio, semplificando la gestione di questi rifiuti specifici. "Questo servizio rappresenta un concreto e importante passo verso un’economia più circolare e sostenibile – ha affermato il vicesindaco e assessore all’ambiente Enrico Fatticcioni – Con la raccolta dei rifiuti tessili a domicilio, vogliamo facilitare la vita dei cittadini e, al contempo, ridurre l’impatto ambientale dello smaltimento improprio di questi materiali, che saranno destinati al riciclo e riuso. Un’iniziativa che crediamo sia accolta con entusiasmo dalla cittadinanza, e della quale ringraziamo Geofor per la puntuale collaborazione. Ogni gesto, anche il più semplice, può fare la differenza per il nostro territorio e per le generazioni future".

"Abbiamo progettato il sistema per essere il più semplice e intuitivo possibile – conclude l’amministratore delegato di Geofor Paolo Vannozzi - Basta prenotare tramite il sito, l’app o il numero verde, e penseremo noi a tutto il resto. Questo servizio è pensato per rispondere alle esigenze di tutti, riducendo al minimo gli sforzi richiesti ai cittadini. Ovviamente, in alternativa, il cittadino potrà continuare a conferire gli abiti usati autonomamente anche ai centri di raccolta".