Lucca sempre più green, al via campagna per turisti sulla raccolta differenziata

Lucca, 16 giugno 2025 – A Lucca, l’estate non è solo sinonimo di musica, bellezza e storia, ma anche di attenzione all’ambiente e impegno per la città. Con l’arrivo dei turisti, infatti, il Comune di Lucca e Sistema Ambiente rilanciano la campagna estiva per sensibilizzare i visitatori sulla raccolta differenziata. L’obiettivo? Fornire a tutti – anche a chi arriva solo per un weekend o una vacanza – informazioni chiare e accessibili per rispettare le regole della città, contribuendo alla sua tutela senza naturalmente rinunciare al divertimento.

Per tutta la stagione estiva, il materiale informativo (da quest’anno disponibile in ben quattro lingue) a partire da oggi sarà distribuito in oltre 1700 strutture della città, tra ristoranti, hotel, B&B, musei e luoghi d’interesse. E per i più tecnologici, c’è anche la versione digitale comodamente consultabile sul sito ufficiale www.turismo.lucca.it, sempre pronto ad accogliere visitatori da ogni angolo del mondo.

Ma la vera star della campagna è lui: Gino il piccione, il simpatico personaggio creato da Bigo, che con battute e vignette rende tutto più intuitivo e divertente. L’iniziativa prosegue il percorso avviato lo scorso anno con il supporto del Rotary e proprio con la distribuzione del fumetto di Gino, che ha già conquistato grandi e piccini. La campagna è stata presentata ieri a Palazzo Orsetti, alla presenza dell’assessore al turismo Remo Santini, di Sandra Bianchi, presidente di Sistema Ambiente, e di Nicola Giannecchini, presidente del Rotary Lucca. Insieme a loro anche Giuseppe Lunardini e Marco Martinelli, past president e socio Rotary.

Alla luce della crescita costante dei flussi turistici verso il centro storico, soprattutto nei mesi estivi, l’amministrazione comunale e Sistema Ambiente hanno ritenuto fondamentale adeguare i servizi e l’informazione ambientale per garantire standard sempre più elevati di vivibilità e decoro urbano.

“In piena stagione turistica - ha commentato l’assessore Santini - ci è sembrato necessario fare un salto di qualità e raggiungere il più alto numero di persone possibile. La nostra è una città splendida che deve rimanere pulita: è importante che anche il turista conosca, oltre agli itinerari da poter visitare, le regole da rispettare per una corretta convivenza con la popolazione locale. Questo ovviamente va anche a vantaggio della vivibilità e del decoro urbano”.

“Siamo convinti – aggiunge Sandra Bianchi – che anche l’informazione rivolta ai visitatori debba essere curata e aggiornata, perché ogni persona può fare la differenza. Per questo abbiamo voluto rafforzare la campagna estiva, portandola direttamente nei luoghi in cui si concentrano i flussi turistici e sul sito turistico ufficiale del Comune. L’educazione ambientale passa anche da questi importanti fattori informativi”.

“Siamo davvero contenti – dichiara Giannecchini, presidente Rotary - di vedere proseguire questo progetto, nato nell’annata rotariana 2023-2024, grazie alla sensibilità del past president Giuseppe Lunardini e all’impegno del socio Marco Martinelli. Un ringraziamento va al fumettista Bigo, al Comune di Lucca e a Sistema Ambiente che hanno accolto e sviluppato l’idea, trasformandola in una campagna capace di avvicinare turisti e cittadini alle buone pratiche della raccolta differenziata. Come Rotary Club crediamo che iniziative come questa, concrete e ben radicate sul territorio, rappresentino un modo efficace per contribuire a una città più pulita e accogliente”.