Lucca vince per la differenziata. Primo capoluogo della Toscana

Arriva dalla Regione Toscana la certificazione degli ottimi risultati conseguiti a Lucca della raccolta differenziata, con la città che si piazza al primo posto fra i comuni capoluogo con un ottimo 81.1%, ben superiore al già lusinghiero risultato in ambito provinciale, che si attesta al 77.1%.

Esprime grande soddisfazione il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi: “Fino dal primo giorno il nostro impegno si è concentrato secondo direttrici ben precise: migliorare la raccolta differenziata e la qualità dell’ambiente in cui viviamo, realizzare attività di sensibilizzazione e nel recupero crediti. Questi numeri confermano il grande lavoro svolto e per questo mi preme ringraziare tutto il personale che quotidianamente si impegna per garantire i livelli raggiunti. Ci fa molto piacere che giungano a Sistema Ambiente riscontri positivi da rilevazioni fatti da altri soggetti, che confermano quello che tutti i giorni verifichiamo con il nostro lavoro che va nella direzione della tutela dell’ambiente e nella efficienza aziendale. In questo senso dobbiamo ringraziare in modo particolare la grande collaborazione e civiltà di cittadini e aziende che ci permettono di operare nel migliore dei modi”.

L’assessore all’ambiente del Comune di Lucca Cristina Consani esprime la valutazione positiva che l’amministrazione comunale dà su questi numeri: “Grazie a una sinergia che comprende la struttura comunale, Sistema Ambiente e l’intera città, arrivano riscontri importanti sulle attività relative alla raccolta dei rifiuti, con percentuali rilevanti di differenziazione dei rifiuti. Un dato, questo, che indica buone pratiche ambientali”. Caterina Susini, direttore tecnico: ”C’è voluto molto lavoro per assecondare una città che sta vivendo un momento di grande espansione a livello turistico e di eventi. Grazie all’apporto di tutti, le esigenze di economia circolare e di raccolta differenziata sono state sempre prioritarie”. L’amministratore delegato di Sistema Ambiente, Marco Conti, che rappresenta il socio Iren, punta proprio sulla solidità aziendale “Il rapporto fra i soci e la collaudata struttura aziendale hanno permesso questi risultati di grande importanza su scala locale e nazionale”.